Украинец Вячеслав Белинский выиграл юниорский турнир в Словакии

Украинец Вячеслав Белинский стал победителем турнира Tennis Europe в Словакии.

В решающем матче турнира третьей категории среди игроков до 16 лет в городе Словенска Люпча 14-летний украинец, получивший первый номер посева, обыграл 15-летнего чеха Йозефа Заплетала: 6:4, 6:2. На пути к титулу Белинский не проиграл ни одного сета.

Данный титул стал для уроженца Донецка третьим в текущем сезоне. Ранее в мае Вячеслав выиграл турнир третьей категории в Тиране (Албания, а в прошлом месяце стал чемпионом домашнего турнира первой категории в Киеве.