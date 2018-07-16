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Украинец Вячеслав Белинский выиграл юниорский турнир в Словакии

14-летний теннисист стал лучшим в категории до 16 лет

  • 16.07.2018 18:02
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stz.sk.
© stz.sk.
Украинец Вячеслав Белинский стал победителем турнира Tennis Europe в Словакии.
 
В решающем матче турнира третьей категории среди игроков до 16 лет в городе Словенска Люпча 14-летний украинец, получивший первый номер посева, обыграл 15-летнего чеха Йозефа Заплетала: 6:4, 6:2. На пути к титулу Белинский не проиграл ни одного сета.
 
Данный титул стал для уроженца Донецка третьим в текущем сезоне. Ранее в мае Вячеслав выиграл турнир третьей категории в Тиране (Албания, а в прошлом месяце стал чемпионом домашнего турнира первой категории в Киеве.
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Источник — Большой теннис Украины

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