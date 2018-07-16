Рейтинг WTA. Достижение Ястремской, личный рекорд Костюк

По итогам обновленного рейтинга WTA украинская теннисистка Даяна Ястремская поднялась на 100-е место.

Сообщается, что Даяна стала первой теннисисткой (вообще, а не только в Украине), родившейся в или после 2000 года, которая сумела подняться в топ-100 рейтинга.

За последний месяц Ястремская пробилась в финал турнира в Илкли, дошла до полуфинала в Будапеште и выиграла соревнование в Риме.

Кроме того, отметим Марту Костюк. 16-летняя украинка в рейтинге занимает 129-е место - ее лучший результат в карьере.