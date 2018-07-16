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Рейтинг WTA. Достижение Ястремской, личный рекорд Костюк

Даяна Ястремская демонстрирует уверенный прогресс

  • 16.07.2018 11:12
  • 618 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
btu.org.ua. Даяна Ястремская
© btu.org.ua. Даяна Ястремская

По итогам обновленного рейтинга WTA украинская теннисистка Даяна Ястремская поднялась на 100-е место.

Сообщается, что Даяна стала первой теннисисткой (вообще, а не только в Украине), родившейся в или после 2000 года, которая сумела подняться в топ-100 рейтинга.

За последний месяц Ястремская пробилась в финал турнира в Илкли, дошла до полуфинала в Будапеште и выиграла соревнование в Риме.

Кроме того, отметим Марту Костюк. 16-летняя украинка в рейтинге занимает 129-е место - ее лучший результат в карьере.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    pmu123
    online
      pmu123, 16.07.2018 11:45
    +1
    Девчонки молодцы! А вот перспективных молодых ребят что то не наблюдается
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