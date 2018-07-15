Уимблдон-2018. Крейчикова и Синякова выиграли в паре

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Крейчикова и Синякова выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Меликар и Пешке 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Синякова в новом рейтинг-листе станет второй ракеткой мира и будет отставать от первой ракетки, венгерки Тими Бабош, на 275 очков. Крейчикова окажется на четвертой позиции, впереди россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой, которые станут пятыми.