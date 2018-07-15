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Уимблдон-2018. Крейчикова и Синякова выиграли в паре

Для чешских теннисисток это второй подряд титул натурнирах Большого шлема

  • 15.07.2018 12:27
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Уимблдон-2018. Крейчикова и Синякова выиграли в паре
Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова  завоевали второй титул на турнирах «Большого шлема» подряд, обыграв в финале Уимблдона американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке  — 6:4, 4:6, 6:0.
 
Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Крейчикова и Синякова выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Меликар и Пешке 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
 
Синякова в новом рейтинг-листе станет второй ракеткой мира и будет отставать от первой ракетки, венгерки Тими Бабош, на 275 очков. Крейчикова окажется на четвертой позиции, впереди россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой, которые станут пятыми.
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Источник — Sport.ua

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