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Синякова и Крейчикова выиграли Ролан Гаррос в парном разряде

В финале дуэт из Чехии оказалься сильнее японской пары Ходзуми / Ниномия

  • 10.06.2018 19:34
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Getty Images. Катерина Синякова и Барбора Крейчикова
© Getty Images. Катерина Синякова и Барбора Крейчикова
Чешские теннисистки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова стали победительницами Ролан Гаррос в парном разряде. В финальном поединке чешская пара оказалась сильнее японского дуэта Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
 
Ролан Гаррос. Финал парного разряда
Катерина Синякова / Барбора Крейчикова (обе – Чехия) – Эри Ходзуми / Макото Ниномия (обе – Япония)  –  6:3, 6:3
 
В Открытой эре в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции победу праздновали только две чешские пары: в 1990 году это были Яна Новотна и Хелена Сукова, а семь лет назад сильнейшими в Париже стали Андреа Сестини-Главачкова и Люси Градецка.
 
Отметим, что Эри Ходзуми и Макото Ниномия стали первой японской парой, которой удалось дойти до решающего матча на турнире Большого Шлема. Для японок это был первый совместный «Шлем», и на пути к финалу они выбили из турнирной сетки четыре сеяные пары, в том числе лидеров посева Тимеа Бабош и Кристину Младенович в четвертьфинале.
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Источник — Большой теннис Украины

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