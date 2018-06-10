Синякова и Крейчикова выиграли Ролан Гаррос в парном разряде

Чешские теннисистки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова стали победительницами Ролан Гаррос в парном разряде. В финальном поединке чешская пара оказалась сильнее японского дуэта Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Ролан Гаррос. Финал парного разряда

Катерина Синякова / Барбора Крейчикова (обе – Чехия) – Эри Ходзуми / Макото Ниномия (обе – Япония) – 6:3, 6:3

В Открытой эре в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции победу праздновали только две чешские пары: в 1990 году это были Яна Новотна и Хелена Сукова, а семь лет назад сильнейшими в Париже стали Андреа Сестини-Главачкова и Люси Градецка.

Отметим, что Эри Ходзуми и Макото Ниномия стали первой японской парой, которой удалось дойти до решающего матча на турнире Большого Шлема. Для японок это был первый совместный «Шлем», и на пути к финалу они выбили из турнирной сетки четыре сеяные пары, в том числе лидеров посева Тимеа Бабош и Кристину Младенович в четвертьфинале.