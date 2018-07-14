Новак ДЖОКОВИЧ: «Финал Уимблдона – потрясающее достижение»

Сегодня Новак Джокович в полуфинале Уимблдона в напряженном 5-сетовом матче обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал, где завтра сыграет с Кевином Андерсоном.

Серб прокомментировал свой успех:

«Очень трудно подобрать слова после всего, через что мне пришлось пройти за последние 15 месяцев, чтобы теперь снова оказаться в финале Уимблдона после победы над лучшим игроком мира в одном из самых длинных матчей, что я когда-либо играл, за два дня. У меня нет слов.

Надеюсь, мы сможем – в первую очередь – сыграть. У него последние два матча были очень сложные, но у него сегодня выходной. Хотел бы я тоже получить выходной, но что поделать. Я в финале Wimbledon и это потрясающее достижение после всего, через что мне пришлось пройти».