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Новак ДЖОКОВИЧ: «Финал Уимблдона – потрясающее достижение»

Серб прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем

  • 14.07.2018 20:07
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Сегодня Новак Джокович в полуфинале Уимблдона в напряженном 5-сетовом матче обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал, где завтра сыграет с Кевином Андерсоном.

Серб прокомментировал свой успех:

«Очень трудно подобрать слова после всего, через что мне пришлось пройти за последние 15 месяцев, чтобы теперь снова оказаться в финале Уимблдона после победы над лучшим игроком мира в одном из самых длинных матчей, что я когда-либо играл, за два дня. У меня нет слов.

Надеюсь, мы сможем – в первую очередь – сыграть. У него последние два матча были очень сложные, но у него сегодня выходной. Хотел бы я тоже получить выходной, но что поделать. Я в финале Wimbledon и это потрясающее достижение после всего, через что мне пришлось пройти».

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