Уимблдон. Джокович выиграл эпичную битву у Надаля и вышел в финал

Сегодня Новак Джокович и Рафаэль Надаль доигрывали свой полуфинальный матч Уимблдона-2018. Матч был возобновлен при счете 2:1 по сетах в пользу серба.
Надаль сумел сравнять счет по сетам, после чего зрители стали свидетелями невероятно напряженной и равно борьбы в пятом сете.
При счете 7:8 Надаль сумел отыграть матчбол на своей подаче, однако два гейма спустя тройной матчбол уже не отыграл. Суммарно матч продолжался 5 часов и 21 минуту.
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8
Завтра в финале Джокович сразится с Кевином Андерсоном.
Источник — Sport.ua
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