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Уимблдон. Джокович выиграл эпичную битву у Надаля и вышел в финал

Серб стал вторым финалистом Уимблдона-2018

  • 14.07.2018 17:54
  • 1566 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Сегодня Новак Джокович и Рафаэль Надаль доигрывали свой полуфинальный матч Уимблдона-2018. Матч был возобновлен при счете 2:1 по сетах в пользу серба.

Надаль сумел сравнять счет по сетам, после чего зрители стали свидетелями невероятно напряженной и равно борьбы в пятом сете.

При счете 7:8 Надаль сумел отыграть матчбол на своей подаче, однако два гейма спустя тройной матчбол уже не отыграл. Суммарно матч продолжался 5 часов и 21 минуту.

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8

Завтра в финале Джокович сразится с Кевином Андерсоном.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 14.07.2018 17:56
    +2
    Доминатор вернулся и это здорово Игра огонь!
    Ссылка
    nordik1980
    online
      nordik1980, 14.07.2018 17:59
    +5
    Федерер, Надаль, Джокович- трійка найкращих за останні років 12
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    TimurKhAI
      TimurKhAI, 14.07.2018 18:04
    +6
    Я так понимаю, завтра обоих финалистов вынесут на корт на носилках - сами они вряд ли смогут до него дойти после таких изнурительных полуфиналов
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