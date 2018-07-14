Уимблдон. Джокович выиграл эпичную битву у Надаля и вышел в финал

Сегодня Новак Джокович и Рафаэль Надаль доигрывали свой полуфинальный матч Уимблдона-2018. Матч был возобновлен при счете 2:1 по сетах в пользу серба.

Надаль сумел сравнять счет по сетам, после чего зрители стали свидетелями невероятно напряженной и равно борьбы в пятом сете.

При счете 7:8 Надаль сумел отыграть матчбол на своей подаче, однако два гейма спустя тройной матчбол уже не отыграл. Суммарно матч продолжался 5 часов и 21 минуту.

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8

Завтра в финале Джокович сразится с Кевином Андерсоном.