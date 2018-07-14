Ястремская – Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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РАКИТИЧ: «В финале чемпионата мира на поле будет 4,5 млн хорватов» 11:16 — thebestfarmer і кільканадцять мільйонів українців

Сторона Усика недовольна подготовкой организаторов к бою в Москве 11:05 — kden67 Скорее всего Усик знал об этом ещё когда подписывался на бой в Москве.И правильно делают,нефиг ту...

Динамо - Виктория Плзень. Текстовая трансляция матча 11:04 — trotzkij кто знает, в каком городе играют ?

Бернард может получать в Вест Хэме 4 миллиона евро в год 11:04 — Nashwill що,землерийки? обісрали Вест-Хем,а тепер не знаєте,що й казати?

Ювентус презентует Роналду в понедельник, но без фанов 11:03 — pivek51 Жаль, что он ушел в Юве!!!!!!

МБАППЕ: «Когда вы выигрываете, количество темнокожих не проблема» 11:02 — Vitaly Zhalybin все уже давно привыкли что во франции одни нигеры ,это норма

Динамо забило девять голов австрийскому Телфсу 10:58 — Nashwill наливай і випивай,чудік. ти в цьому профі і визначати рівень можеш тільки в стакані.