Ястремская – Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14-го июля на грунтовом 100-тысячнике в Венгрии 18-летняя украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) проведет полуфинальный матч. Ее соперницей станет восьмая сеяная россиянка Екатерина Александрова (№110 WTA).
Поединок будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Букмекеры уверены в Ястремской – 1,35. Победа Александровой оценена коэффициентом 3,45.
В четвертьфинале украинка обыграла Тену Лукаш, которая представляет Хорватию.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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