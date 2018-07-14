Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ястремская – Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на грунтовом турнире ITF в Будапеште

  • 14.07.2018 10:38
  • 216 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
ITF. Даяна Ястремская
© ITF. Даяна Ястремская
14-го июля на грунтовом 100-тысячнике в Венгрии 18-летняя украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) проведет полуфинальный матч. Ее соперницей станет восьмая сеяная россиянка Екатерина Александрова (№110 WTA).
 
Поединок будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
 
Букмекеры уверены в Ястремской – 1,35. Победа Александровой оценена коэффициентом 3,45.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.