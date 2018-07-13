Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Завацкая и Янчук сыграют в квалификации турнира в Бухаресте

Украинки примут участие отборе на турнир категории WTA International

  • 13.07.2018 22:31
  • 106 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
БТУ. Катарина Завацкая
© БТУ. Катарина Завацкая
Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№211 WTA) и Ольга Янчук (№253 WTA) сыграют в квалификации турнира WTA International в Румынии.
 
В первом круге отборочного турнира Завацкая померяется силами с россиянкой Полиной Лейкиной (№354 WTA).
 
Янчук свой стартовый поединок сыграет против обладательницы wild card Ирины Фетекэу (№456 WTA) из Румынии.
 
Поединки первого раунда квалификации состоятся завтра, 14 июля.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.