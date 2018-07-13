Завацкая и Янчук сыграют в квалификации турнира в Бухаресте

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№211 WTA) и Ольга Янчук (№253 WTA) сыграют в квалификации турнира WTA International в Румынии.
В первом круге отборочного турнира Завацкая померяется силами с россиянкой Полиной Лейкиной (№354 WTA).
Янчук свой стартовый поединок сыграет против обладательницы wild card Ирины Фетекэу (№456 WTA) из Румынии.
Поединки первого раунда квалификации состоятся завтра, 14 июля.
Напомним, 14 июля полуфинальный поединок на 100-тысячнике в Будапеште сыграет Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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