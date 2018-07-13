Джокович – Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11-го июля на Уимблдоне лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль проведет четвертьфинальный поединок против серба Новака Джоковича (№21 ATP).
Котировки букмекеров: 1,97 против 1,99.
Матч начнется после завершения поединка Изнер – Андерсон. Ориентировочное время начала – 18:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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