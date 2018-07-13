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Джокович – Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала Уимблдона

  • 13.07.2018 16:58
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
11-го июля на Уимблдоне лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль проведет четвертьфинальный поединок против серба Новака Джоковича (№21 ATP).
 
Котировки букмекеров: 1,97 против 1,99.
 
Матч начнется после завершения поединка Изнер – Андерсон. Ориентировочное время начала – 18:00 по Киеву.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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