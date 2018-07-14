Джокович ведет в счете 2:1, матч с Надалем продолжится в 15:00

Полуфинальный матч Уимблдона между Новаком Джоковичем (12) и Рафаэлем Надалем (2) перенесли на субботу. В пятницю 13 июня спортсмены не сумели завершить игру в положенное время.

На момент остановки матча теннисисты провели на корте часа 54 минуты. Джокович лидирует в матче со счетом 2:1. Сербский теннисист выиграл первый сет, но во втором сильнее оказался Надаль. В третьем сете соперники определили победителя на тай-брейке, который выиграл Джокович.

Уимблдон, полуфинал

Новак Джокович (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания) 6:4, 3:6, 7:6