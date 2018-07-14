Джокович ведет в счете 2:1, матч с Надалем продолжится в 15:00

Полуфинальный матч Уимблдона между Новаком Джоковичем (12) и Рафаэлем Надалем (2) перенесли на субботу. В пятницю 13 июня спортсмены не сумели завершить игру в положенное время.
На момент остановки матча теннисисты провели на корте часа 54 минуты. Джокович лидирует в матче со счетом 2:1. Сербский теннисист выиграл первый сет, но во втором сильнее оказался Надаль. В третьем сете соперники определили победителя на тай-брейке, который выиграл Джокович.
Уимблдон, полуфинал
Новак Джокович (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания) 6:4, 3:6, 7:6
Матч продолжится в субботу 14 июня. Начало в 15:00.
Победитель выйдет в финал, где сыграет с Кевином Андерсоном (8), который в тяжелейшем матче обыграл Джона Иснера (9). Решающий сет между теннисистами завершился со счетом 26:24 в пользу Андерсона.
Источник — Sport.ua
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