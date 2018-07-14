Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джокович ведет в счете 2:1, матч с Надалем продолжится в 15:00

Второй полуфинал Уимблдона будут играть два дня

  • 14.07.2018 07:58
  • 199 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty images. Новак Джокович
© Getty images. Новак Джокович
Полуфинальный матч Уимблдона между Новаком Джоковичем (12) и Рафаэлем Надалем (2) перенесли на субботу. В пятницю 13 июня спортсмены не сумели завершить игру в положенное время.
 
На момент остановки матча теннисисты провели на корте часа 54 минуты. Джокович лидирует в матче со счетом 2:1. Сербский теннисист выиграл первый сет, но во втором сильнее оказался Надаль. В третьем сете соперники определили победителя на тай-брейке, который выиграл Джокович.
 
Уимблдон, полуфинал
Новак Джокович (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания) 6:4, 3:6, 7:6
 
Матч продолжится в субботу 14 июня. Начало в 15:00.
 
Победитель выйдет в финал, где сыграет с Кевином Андерсоном (8), который в тяжелейшем матче обыграл Джона Иснера (9). Решающий сет между теннисистами завершился со счетом 26:24 в пользу Андерсона.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.