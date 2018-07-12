НАДАЛЬ: «С Дель Потро был захватывающий матч, но это еще не финал»

«Конечно, я был взволнован, после того как проиграл второй сет. Соперник демонстрировал теннис высочайшего уровня, в такой ситуации было тяжело рассчитывать на итоговый успех. Очень рад, что ярко проявил себя в ходе решающей партии. У дель Потро один из лучших форхендов в туре, ему очень сложно противостоять. Был эмоциональный и захватывающий матч, но это четвертьфинал, а не финал», — сказал Надаль.

В полуфинале Надаль встретится с Новаком Джоковичем.