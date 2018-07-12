Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НАДАЛЬ: «С Дель Потро был захватывающий матч, но это еще не финал»

Испанский теннисист в ярком матче одолел аргентинца

  • 12.07.2018 04:28
  • 605 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль поделился мыслями после непростого матча с Хуан-Мартином дель Потро в четвертьфинале Уимблдона. Испанец победил в пяти сетах со счётом.
 
«Конечно, я был взволнован, после того как проиграл второй сет. Соперник демонстрировал теннис высочайшего уровня, в такой ситуации было тяжело рассчитывать на итоговый успех. Очень рад, что ярко проявил себя в ходе решающей партии. У дель Потро один из лучших форхендов в туре, ему очень сложно противостоять. Был эмоциональный и захватывающий матч, но это четвертьфинал, а не финал», — сказал Надаль.
 
В полуфинале Надаль встретится с Новаком Джоковичем.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Wimbledon

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.