НАДАЛЬ: «С Дель Потро был захватывающий матч, но это еще не финал»

Рафаэль Надаль поделился мыслями после непростого матча с Хуан-Мартином дель Потро в четвертьфинале Уимблдона. Испанец победил в пяти сетах со счётом.
«Конечно, я был взволнован, после того как проиграл второй сет. Соперник демонстрировал теннис высочайшего уровня, в такой ситуации было тяжело рассчитывать на итоговый успех. Очень рад, что ярко проявил себя в ходе решающей партии. У дель Потро один из лучших форхендов в туре, ему очень сложно противостоять. Был эмоциональный и захватывающий матч, но это четвертьфинал, а не финал», — сказал Надаль.
В полуфинале Надаль встретится с Новаком Джоковичем.
Источник — Wimbledon
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