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Будапешт. Ястремская стартовала с победы над Дулгеру

Украинка в трех сетах переиграла румынскую теннисистку

  • 11.07.2018 18:55
  • 674 просмотра
  • 4 комментария
Метки
btu.org.ua. Даяна Ястремская
© btu.org.ua. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) стартовала с победы на грунтовом 100-тысячнике в Будапеште. В первом матче 18-летняя украинка в трех сетах переиграла опытную Александру Дулгеру из Румынии (№141 WTA).
 
Будапешт. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) –  Александра Дулгеру (Румыния) –  6:1, 4:6, 6:1
 
Во втором круге украинка сразится с седьмой сеяной Маркетой Вондрусовой из Чехии.
 
Напомним, Ястремская недавно победила на грунтовом 60-тысячнике в Риме.
 
Ранее турнир в Будапеште покинула украинка Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.07.2018 19:11
    +2
    Будапешт очень важен для Даяны в плане шансов попасть в основу ЮСО.
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    Андрей Кива
      Андрей Кива, 12.07.2018 11:54
    0
    Стас,нужно в топ 80 попасть?как там посев идет?
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.07.2018 14:03
    +2
    Андрей Кива, 12.07.2018 11:54
    Стас,нужно в топ 80 попасть?как там посев идет?
    В топ-104. Конечно, нужно еще учитывать количество теннисисток с "замороженным" рейтингом и количество травмированных. Чтобы точно попасть в основу, насколько я понимаю, нужно выйти в полуфинал Будапешта.
    А только что Даяна в неплохом стиле победила Вондроушову. 7:6, 6:2. Начала игру неудачно, проиграв первых два гейма и имея 0:30 на своей подаче, но дальше вошла в игру и имела заметное преимущество. Звучит странно, но у меня ощущение, что травяные турниры помогли Ястремской вернуться на грунт более подготовленной. На траве нужно быстрее подходить к мячу и его обрабатывать. Сейчас Даяна играет по "травяной памяти", если можно так сказать. Более вовремя подходит к мячу, соответственно, больше попадает и меньше ошибается. А, как известно, если Ястремская начинает попадать, то у соперниц, стоящих недалеко в рейтинге, шансов немного. Вот сегодня это прочувствовала и Вондроушова.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.07.2018 14:11
    0
    В 1/4 Даяне будет противостоять хорватка Лукаш, неожиданно выбившая 2-ю сеяную китаянку Ван.
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