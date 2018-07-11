Будапешт. Ястремская стартовала с победы над Дулгеру

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) стартовала с победы на грунтовом 100-тысячнике в Будапеште. В первом матче 18-летняя украинка в трех сетах переиграла опытную Александру Дулгеру из Румынии (№141 WTA).
Будапешт. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Александра Дулгеру (Румыния) – 6:1, 4:6, 6:1
Во втором круге украинка сразится с седьмой сеяной Маркетой Вондрусовой из Чехии.
Напомним, Ястремская недавно победила на грунтовом 60-тысячнике в Риме.
Ранее турнир в Будапеште покинула украинка Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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А только что Даяна в неплохом стиле победила Вондроушову. 7:6, 6:2. Начала игру неудачно, проиграв первых два гейма и имея 0:30 на своей подаче, но дальше вошла в игру и имела заметное преимущество. Звучит странно, но у меня ощущение, что травяные турниры помогли Ястремской вернуться на грунт более подготовленной. На траве нужно быстрее подходить к мячу и его обрабатывать. Сейчас Даяна играет по "травяной памяти", если можно так сказать. Более вовремя подходит к мячу, соответственно, больше попадает и меньше ошибается. А, как известно, если Ястремская начинает попадать, то у соперниц, стоящих недалеко в рейтинге, шансов немного. Вот сегодня это прочувствовала и Вондроушова.
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