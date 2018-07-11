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Будапешт. Завацкая проиграла в первом круге

Украинка не сумела переиграть хозяйку соревнований Анну Бондар

  • 11.07.2018 17:35
  • 414 просмотров
  • 5 комментариев
Метки
ITF. Катарина Завацкая
© ITF. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№211 WTA) не сумела преодолеть первый круг грунтового 100-тысячника в Будапеште. На старте турнира украинка в трех сетах уступила венгерке Анне Бондар (№393 WTA).
 
Будапешт. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) –  Анна Бондар (Венгрия) –  2:6, 6:1, 2:6
 
Таким образом, Завацкая уже второй раз подряд вылетает на стадии первого круга турнира ITF. Неделю назад она не сумела переиграть еще одну украинку Даяну Ястремскую в Риме. Отметим, что Ястремская в итоге выиграла турнир.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    potapenkovd
      potapenkovd, 11.07.2018 18:06
    0
    Кто-то знает где можно видеть онлайн-результаты ITF-турниров? Гугл выдаёт только
    https://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.as
    px?tournamentid=1100042608
    , однако там задержни в несколько часов.
    Ссылка
    okrug9
    online
      okrug9, 11.07.2018 18:42
    +1
    myscore.com.ua
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.07.2018 18:56
    0
    А Ястремская на этом же турнире победила Дулгеру в трех сетах. Но это фигня по сравнению с тем, что Федерер близок к вылету.
    Ссылка
    potapenkovd
      potapenkovd, 11.07.2018 19:34
    0
    okrug9, 11.07.2018 18:42
    myscore.com.ua
    Спасибо!
    Ссылка
    Grinders
    online
      Grinders, 11.07.2018 22:59
    0
    potapenkovd, 11.07.2018 18:06
    Кто-то знает где можно видеть онлайн-результаты ITF-турниров? Гугл выдаёт только
    https://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.as
    px?tournamentid=1100042608
    , однако там задержни в несколько часов.
    Официальный сайт http://live.itftennis.com/en/live-scores. Есть приложения на iOS и Android
    Ссылка
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