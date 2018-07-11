Будапешт. Завацкая проиграла в первом круге

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№211 WTA) не сумела преодолеть первый круг грунтового 100-тысячника в Будапеште. На старте турнира украинка в трех сетах уступила венгерке Анне Бондар (№393 WTA).
Будапешт. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 2:6, 6:1, 2:6
Таким образом, Завацкая уже второй раз подряд вылетает на стадии первого круга турнира ITF. Неделю назад она не сумела переиграть еще одну украинку Даяну Ястремскую в Риме. Отметим, что Ястремская в итоге выиграла турнир.
Источник — Sport.ua
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https://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.as
px?tournamentid=1100042608
, однако там задержни в несколько часов.
https://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.as
px?tournamentid=1100042608
, однако там задержни в несколько часов.
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