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ДЕЛЬ ПОТРО: «В матче с Надалем должен хорошо подавать»

Аргентинец знает, как победить первую ракетку мира

  • 11.07.2018 07:32
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Вчера Хуан Мартин дель Потро в 1/8 финала Уимблдона в 4 сетах дожал Жиля Симона. Сегодня аргентинец сразится с Рафаэлем Надалем и уверяет, что знает, как победить испанца:

«После трех долгих сетов и трех часов игры накануне я чувствовал разочарование, но сегодня мы вернулись на корт и я выиграл тай-брейк. Мне повезло, что Жиль ошибался в ключевые моменты встречи. Думаю, это имело решающее значение.

Выход в четвертьфинал — отличный сигнал для меня. Я хорошо провожу сезон и горжусь, что оказался в числе восьми лучших игроков турнира. Думаю, каждый мечтает оказаться на этом месте.

Матч с Надалем будет отличаться от нашей встречи в Париже, которая прошла несколько недель назад. Я должен хорошо подавать. Если я хочу победить, то должен часто выходить к сетке, а также уверенно бить с форхенда, с бэкхенда и использовать свои шансы».

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