Роджер ФЕДЕРЕР: «Удивлен, что выиграл сет за 16 минут»

Вчера в 4-м раунде Уимблдона Роджер Федерер обыграл Адриана Маннарино со счетом 6:0, 7:5, 6:4, при этом выиграв первый сет за 16 минут.

Швейцарец поделился впечатлениями от матча:

«Если вы предоставляете себе шансы, действуете с максимальной концентрацией и играете хорошо, то можете рассчитывать на успешные серии. На тренировках я не работаю над чем-то конкретным. Цель состоит в том, чтобы побеждать, а не действовать изобретательно. Каждый раз я сосредоточен на конкретном матче.



По правде говоря, я был удивлён ходом первого сета, ведь мне удалось выиграть его всего за 16 минут. Это слишком быстро. Вероятно, на этой неделе мне больше не удастся выиграть сет с таким счётом, поэтому я могу насладиться подобным моментом».