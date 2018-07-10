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Роджер ФЕДЕРЕР: «Удивлен, что выиграл сет за 16 минут»

Швейцарец – о победе над Адрианом Маннарино

  • 10.07.2018 10:28
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Вчера в 4-м раунде Уимблдона Роджер Федерер обыграл Адриана Маннарино со счетом 6:0, 7:5, 6:4, при этом выиграв первый сет за 16 минут.

Швейцарец поделился впечатлениями от матча:

«Если вы предоставляете себе шансы, действуете с максимальной концентрацией и играете хорошо, то можете рассчитывать на успешные серии. На тренировках я не работаю над чем-то конкретным. Цель состоит в том, чтобы побеждать, а не действовать изобретательно. Каждый раз я сосредоточен на конкретном матче.

По правде говоря, я был удивлён ходом первого сета, ведь мне удалось выиграть его всего за 16 минут. Это слишком быстро. Вероятно, на этой неделе мне больше не удастся выиграть сет с таким счётом, поэтому я могу насладиться подобным моментом».

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