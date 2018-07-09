Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона

36-летний Роджер Федерер продолжает борьбу за девятый титул чемпиона Уимблдона. В поединке четвертого круга легендарный швейцарец без особых проблем переиграл француза Адриана Маннарино.

Уимблдон. Четвертый круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:0, 7:5, 6:4

Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE

Эта победа стала шестой в очных встречах для швейцарского теннисиста. Федерер в 16-й раз в карьере выступит в четвертьфинале Уимблдона.

– Гаэль Монфис. В предидыщем раунде швейцарец В четвертьфинале Роджер Федерер сыграет с победителем матча Кевин АндерсонГаэль Монфис. В предидыщем раунде швейцарец обыграл Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах

Маннарино не смог повторить свое лучшее достижение на Уимблдоне (четвертый круг 2013 и 2017).