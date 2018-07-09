Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона

Швейцарский теннисист в трех сетах одолел француза Адриана Маннарино

  • 09.07.2018 18:15
  • 488 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
36-летний Роджер Федерер продолжает борьбу за девятый титул чемпиона Уимблдона. В поединке четвертого круга легендарный швейцарец без особых проблем переиграл француза Адриана Маннарино.
 
Уимблдон. Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:0, 7:5, 6:4
 
 
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE
 

Эта победа стала шестой в очных встречах для швейцарского теннисиста. Федерер в 16-й раз в карьере выступит в четвертьфинале Уимблдона.
 
В четвертьфинале Роджер Федерер сыграет с победителем матча Кевин Андерсон  Гаэль Монфис. В предидыщем раунде швейцарец обыграл Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах.
 
Маннарино не смог повторить свое лучшее достижение на Уимблдоне (четвертый круг 2013 и 2017).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.