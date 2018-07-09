Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона

36-летний Роджер Федерер продолжает борьбу за девятый титул чемпиона Уимблдона. В поединке четвертого круга легендарный швейцарец без особых проблем переиграл француза Адриана Маннарино.
Уимблдон. Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:0, 7:5, 6:4
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Эта победа стала шестой в очных встречах для швейцарского теннисиста. Федерер в 16-й раз в карьере выступит в четвертьфинале Уимблдона.
В четвертьфинале Роджер Федерер сыграет с победителем матча Кевин Андерсон – Гаэль Монфис. В предидыщем раунде швейцарец обыграл Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах.
Маннарино не смог повторить свое лучшее достижение на Уимблдоне (четвертый круг 2013 и 2017).
Источник — Sport.ua
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