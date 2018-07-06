Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Федерер пробился в 4-й круг Уимблдона и установил рекорд

Роджер Федерер продолжает побеждать на траве

  • 06.07.2018 23:15
  • 560 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

В пятницу Роджер Федерер в третьем раунде Уимблдона обыграл Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах - 6:3, 7:5, 6:2.

Для швейцарского теннисиста это 175 победа на травяном покрытии - лучший результат Открытой эры (с 1968 года).

Федерер обошел Джимми Коннорса, у которого 174 победы на траве.

В 1/8 Уимблдона соперником Федерера станет Адриан Маннарино.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ITF

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.