Федерер пробился в 4-й круг Уимблдона и установил рекорд

В пятницу Роджер Федерер в третьем раунде Уимблдона обыграл Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах - 6:3, 7:5, 6:2.
Для швейцарского теннисиста это 175 победа на травяном покрытии - лучший результат Открытой эры (с 1968 года).
Федерер обошел Джимми Коннорса, у которого 174 победы на траве.
В 1/8 Уимблдона соперником Федерера станет Адриан Маннарино.
Источник — ITF
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