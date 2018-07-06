Федерер пробился в 4-й круг Уимблдона и установил рекорд

00:30 — killiastorm

На Росії не вигідний виліт Неймара і Марсело.,бо з ними сьогодні стадіон не заповнений був. А на ...

00:22 — krivbass750

Вот и вылетела последняя латиноамериканская команда. Опять у латиносов провал, а кубок мира снова...

00:15 — Oleg Tigrotank

Неймар - девочка. Азар - батя!

00:15 — mcpavlick

Мундіаль плавно перейшов в Євро.Хоча ні, Росія ще є...

00:13 — Vladimir Shevchenko

Когда Неймар уйдет на пенсию, тогда выиграют опять.

00:13 — dzuba2018

Что то я не понял, а где разговоры о том что матч куплен россиянами ,чтобы убрать главного конкур...