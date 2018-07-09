Уимблдон. Свитолина прекратила выступления в миксте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина больше не сыграет на Уимблдоне. Вслед за вылетом из одиночного разряда последовало поражение и в миксте. В матче второго круга смешанного разряда украинка в паре с французом Николя Маю проиграла шестым сеяным.
Уимблдон. Второй круг микста
Элина Свитолина (Украина) / Николя Маю (Франция) – Андреа Сестини-Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) – 3:6, 3:6
Напомним, в первом круге микста Свитолина и Маю обыграли дуэт Ракель Атаво (США) / Сантьяго Гонсалес (Мексика).
Источник — Sport.ua
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