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Уимблдон. Свитолина прекратила выступления в миксте

Украинка в паре с французом Николя Маю уступили во втором круге

  • 09.07.2018 21:45
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Jimmie48 Photography. Николя Маю и Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Николя Маю и Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина больше не сыграет на Уимблдоне. Вслед за вылетом из одиночного разряда последовало поражение и в миксте. В матче второго круга смешанного разряда украинка в паре с французом Николя Маю проиграла шестым сеяным.
 
Уимблдон. Второй круг микста
Элина Свитолина (Украина) / Николя Маю (Франция) – Андреа Сестини-Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) – 3:6, 3:6
 
Напомним, в первом круге микста Свитолина и Маю обыграли дуэт Ракель Атаво (США) / Сантьяго Гонсалес (Мексика).
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Источник — Sport.ua

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