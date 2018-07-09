Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Людмила Киченок покидает Уимблдон

Украинская теннисистка отказалась от участия в поединке второго круга микста

  • 09.07.2018 20:47
  • 124 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Людмила Киченок  прекратила борьбу на Уимблдоне. Сегодня, 9 июля, она должна была сыграть поединок второго раунда смешанного разряда, но не явилась на матч со своим партнером Артемом Ситаком из Новой Зеландии.
 
Уимблдон. Второй раунд микста
Людмила Киченок (Украина) / Артем Ситак (Новая Зеландия) – Габриэла Дабровски (Канада) / Мате Павич (Хорватия) – отказ
 
Причиной отказа от матча, скорее всего, является четырехчасовой матч Ситака в парном разряде, по результатам которого он вышел в 1/4 финала.
 
Отметим, что соперники украинско-новозеландский дуэта, первая сеяная пара Дабровски / Павич  без борьбы проходят в третий круг соревнований.
 
В миксте сегодня проводит свой поединок Элина Свитолина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.