Людмила Киченок покидает Уимблдон

Людмила Киченок прекратила борьбу на Уимблдоне. Сегодня, 9 июля, она должна была сыграть поединок второго раунда смешанного разряда, но не явилась на матч со своим партнером Артемом Ситаком из Новой Зеландии.

Уимблдон. Второй раунд микста

Людмила Киченок (Украина) / Артем Ситак (Новая Зеландия) – Габриэла Дабровски (Канада) / Мате Павич (Хорватия) – отказ

Причиной отказа от матча, скорее всего, является четырехчасовой матч Ситака в парном разряде, по результатам которого он вышел в 1/4 финала.

Отметим, что соперники украинско-новозеландский дуэта, первая сеяная пара Дабровски / Павич без борьбы проходят в третий круг соревнований.

В миксте сегодня проводит свой поединок Элина Свитолина.