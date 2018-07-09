Уимблдон. В 1/4 финала нет теннисисток из топ-10 рейтинга

Сегодня с турнира вылетела Каролина Плишкова, которая на пути в четвертьфинал турнира уступила Кики Бертенс.

Это значит, что впервые на стадии 1/4 финала женского Уимблдона не будет теннисисток, представляющих топ-10 сеянных перед соревнованием.

Ранее вылетела и первая ракетка мира Симона Халеп, и украинка Элина Свитолина.

Отметим, что Элина благодаря неудаче Плишковой останется в топ-5 рейтинга WTA.