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Уимблдон. В 1/4 финала нет теннисисток из топ-10 рейтинга

Уимблдон продолжает дарить сюрпризы

  • 09.07.2018 16:29
  • 1335 просмотров
  • 4 комментария
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Getty images. Каролина Плишкова
© Getty images. Каролина Плишкова

Сегодня с турнира вылетела Каролина Плишкова, которая на пути в четвертьфинал турнира уступила Кики Бертенс.

Это значит, что впервые на стадии 1/4 финала женского Уимблдона не будет теннисисток, представляющих топ-10 сеянных перед соревнованием.

Ранее вылетела и первая ракетка мира Симона Халеп, и украинка Элина Свитолина.

Отметим, что Элина благодаря неудаче Плишковой останется в топ-5 рейтинга WTA.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2018 16:40
    0
    це трава, таке часто буває, коли фаворити вилітають в перших раундах, особливо в жіночому тенісі. Хоча, щоб вже в 1/4 жодної з десятки, то такого не пригадаю
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    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 09.07.2018 17:11
    0
    Відсутність у чвертьфіналах Уімблдона тенісисток із першої десятки показує серйозну кризу жіночого тенісу.....
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.07.2018 17:12
    0
    Есть Кербер еще. Она на Уиме посеянная под 11 номером, но в официальном рейтинге - 10. Я так и не понял, почему ее так посеяли.
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    Grinders
    online
      Grinders, 09.07.2018 17:54
    +1
    Александр Шевченко, 09.07.2018 17:12
    Есть Кербер еще. Она на Уиме посеянная под 11 номером, но в официальном рейтинге - 10. Я так и не понял, почему ее так посеяли.
    Жребий проводился в пятницу 29 июня, по рейтингу на 25 июня, когда она была на 11 позиции, а в следующий понедельник 2 июля она поднялась на 10 место
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