НАДАЛЬ – о сенсациях Уимблдона: «Дело в покрытии»

Первая неделя Уимблдона-2018 ознаменовалась массовым вылетом сеяных теннисистов. Рафаэль Надаль считает, что это связано с покрытием:

«Дело не в соперниках, повышающих свой уровень игры. Дело в покрытии. Трава — это сложное покрытие, потому что мы не очень часто играем на траве. Все матчи несут в себе опасность.

Исход встречи может решить пара очков, в этом большое различие травы и грунта, например. На грунте у тебя есть время. Здесь его нет. Так что если у вас нет очень мощной подачи, вы не можете чувствовать себя в безопасности».