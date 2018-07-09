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НАДАЛЬ – о сенсациях Уимблдона: «Дело в покрытии»

Испанец не считает, что вылет грандов связан с чрезмерно высоким уровнем конкуренции

  • 09.07.2018 10:56
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Первая неделя Уимблдона-2018 ознаменовалась массовым вылетом сеяных теннисистов. Рафаэль Надаль считает, что это связано с покрытием:

«Дело не в соперниках, повышающих свой уровень игры. Дело в покрытии. Трава — это сложное покрытие, потому что мы не очень часто играем на траве. Все матчи несут в себе опасность.

Исход встречи может решить пара очков, в этом большое различие травы и грунта, например. На грунте у тебя есть время. Здесь его нет. Так что если у вас нет очень мощной подачи, вы не можете чувствовать себя в безопасности».

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