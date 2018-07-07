Ястремская – Солер-Эспиноса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6-го июля на грунтовом 60-тысячнике в Италии 18-летняя украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) проведет полуфинальный матч. Ее соперницей станет 30-летняя испанка Сильвия Солер-Эспиноса (№198 WTA).
Поединок будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:30 по Киеву.
Букмекеры уверены Ястремской – 1,3. Победа Солер-Эспиносы оценена коэффициентом 3,65.
В четвертьфинале украинка обыграла Анастасию Зарицкую, которая представляет Чехию.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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