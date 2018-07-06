Ястремская вышла в полуфинал турнира в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) успешно преодолела четвертьфинальный барьер на грунтовом 60-тысячнике в Италии. Право сыграть в полуфинале 18-летняя украинка завоевала в поединке с экс-украинкой Анастасией Зарицкой (№315 WTA), которая выступает под флагом Чехии.

Рим. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Зарицкая (Чехия) – 7:6(6), 6:4

В первом сете Даяна не сумела реализовать сетбол в девятом гейме и вынуждена была играть затяжной тай-брейк. Во втором сете она была близка к повторению ошибки стартовой партии, но соперница свой шанс не реализовала.

В полуфинале Ястремская сыграет против 30-летней Сильвия Солер-Эспиносы из Испании.

Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.