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Ястремская вышла в полуфинал турнира в Риме

Украинка в двух сетах обыграла бывшую соотечественницу Анастасию Зарицкую

  • 06.07.2018 20:53
  • 322 просмотра
  • 1 комментарий
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№127 WTA) успешно преодолела четвертьфинальный барьер на грунтовом 60-тысячнике в Италии. Право сыграть в полуфинале 18-летняя украинка завоевала в поединке с экс-украинкой Анастасией Зарицкой (№315 WTA), которая выступает под флагом Чехии.
 
Рим. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Зарицкая (Чехия) –  7:6(6), 6:4
 
В первом сете Даяна не сумела реализовать сетбол в девятом гейме и вынуждена была играть затяжной тай-брейк. Во втором сете она была близка к повторению ошибки стартовой партии, но соперница свой шанс не реализовала.
 
В полуфинале Ястремская сыграет против 30-летней Сильвия Солер-Эспиносы из Испании.
 
Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.
 
На старте турнира Ястремская обыграла Катарину Завацкую.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    pmu123
    online
      pmu123, 06.07.2018 20:56
    +1
    Молодец!
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