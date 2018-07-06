Ястремская – Зарицкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18:28 — vs-2006-vs

Геть зраду - все буде Україна!!!Усику перемоги!!!

18:27 — avaxi

Плевать на политику, плевать на контракт (в нем явно должно было прописываться, где будет финал. ...

18:24 — serhiy

Да хрен вы угадали, независимо выиграет эта подстилка, усик, или проиграет, оно подстилкой и оста...

18:21 — K_Sarioglo@i.ua

Ну и да, все-таки Усика никто за язык не тянул когда он говорил что бой может быть в Москве, толь...