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Ястремская – Зарицкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча на грунтовом турнире ITF в Риме

  • 06.07.2018 17:14
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Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
6-го июля на грунтовом 60-тысячнике в Италии украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) проведет матч второго круга. Ее соперницей станет уроженка Украины Анастасия Зарицкая (№315 WTA), которая выступает под флагом Чехии.
 
Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
 
Букмекеры уверены в победе Ястремской – 1,3. Победа Зарицкой оценена коэффициентом 3,5.
 
 
Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.
 
Во втором круге Ястремская обыграла венгерку Яни

 

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Источник — Sport.ua

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