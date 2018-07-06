Ястремская – Зарицкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6-го июля на грунтовом 60-тысячнике в Италии украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) проведет матч второго круга. Ее соперницей станет уроженка Украины Анастасия Зарицкая (№315 WTA), которая выступает под флагом Чехии.
Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Букмекеры уверены в победе Ястремской – 1,3. Победа Зарицкой оценена коэффициентом 3,5.
Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.
Во втором круге Ястремская обыграла венгерку Яни.
Источник — Sport.ua
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