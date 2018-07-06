Ольга САВЧУК: «Плана на игру не было вообще»

Украинская теннисистка Ольга Савчук прокомментировала парный матч с Элисон Риск против шестых сеяных на Уимблдоне.

«Плана на игру вообще не было, потому что с Элисон мы ни разу не играли и не тренировались. Я ей предложила потренироваться пару раз, но она готовилась к одиночке, сказала, что может ли она готовится уже по своей программе. Я знала, что она очень веселая и мне будет с ней легко. В матче она все время спрашивала, что делать, говорила, что не играет пару. Я ей и сказала: "Ты играй одиночку, а я буду играть свою пару". На самом деле это лучший план в такой ситуации, чем что-то выдумывать, какие-то комбинации. Она концентрировалась на своих лучших ударах, но она сегодня подустала, вчера был долгий день и сегодня она проиграла такой матч (Белинде Бенчич с матчболов в трех партиях). Если бы она его выиграла, была бы бодрее психологически.

Да, мы отыграли пять матчболов, но у нас не было никакого плана на приеме. Вернее, он был, но мы как-то неправильно играли. На 4-2 в начале я плохо подавала, должны были брать 5-2 и была бы другая ситуация.

Условия на турнире? Погода сейчас очень стандартная. Все говорят, мол, дождь-дождь, но здесь две капли всего капнет и все убегают. Дождь на Ролан Гаррос идет две недели подряд и это не запоминается, потому что все продолжают играть. Здесь редко прям дожди идут, в Париже чаще. Мне нравится, когда не очень солнечная погода. Эта сторона, где мы играли, она немного медленнее. Тренировочные корты быстрее. Но для нашей пары это было лучше, что они медленнее.

Сделать прогноз на финал? За женский турнир, не знаю, называть просто из головы не хотелось бы, я сильно об этом не думаю. А в мужском турнире, мне кажется, в этом году будет какой-то сюрприз.

По поводу моих дальнейших планов в туре, то, может быть, я сыграю в Цинциннати, но вообще нацелена на US Open», — считает Савчук.