Уимблдон. Савчук не сумела выйти во второй круг парного разряда

Украинская теннисистка Ольга Савчук в паре с американкой Элисон Риск завершила выступления в парном разряде Уимблдона. В матче первого круга украинско-американская пара проиграла дуэту Ифань Сюй (Китай) / Габриэла Дабровски (Канада), посеянному под 6-м номером.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Ольга Савчук (Украина) / Элисон Риск (США) – Ифань Сюй (Китай) / Габриэла Дабровски (Канада) – 7:6(5), 2:6, 8:10
Напомним, вчера, 4 июля, это матч был прерван из-за дождя и доигран сегодня.
Во втором круге пара Сюй / Дабровски сыграет против дуэта Сюко Аояма (Япония) / Дженнифер Брэди (США).
Источник — Sport.ua
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