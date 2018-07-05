Уимблдон. Савчук не сумела выйти во второй круг парного разряда

23:04 — polik-sv

Посмотрим на результат в квалификации ЛЧ. Хоть не проиграли, уже прогресс. Может Хацкевич из паро...

23:03 — Sauron

Приличная команда, хотя жаль, что Витсель на ЧМ сейчас.У китайцев летом нет межсезонья, т.е. кома...

22:55 — football877

Ещё один из будки вылез. А ну кышь за паребрик кротяра