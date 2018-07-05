Уимблдон. Бондаренко зачехляет ракетку

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Александрой Крунич из Сербии завершила выступления в парном разряде Уимблдона. В матче первого круга украинско-сербский дуэт проиграл британкам Хэрриет Дарт и Кэти Данн
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Хэрриет Дарт / Кэти Данн (обе – Великобритания) – 1:6, 3:6.
Ранее Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде.
Таким образом, в парном разряде из украинок осталась только Надежда Киченок. В матче второго круга Надя в паре с Анастасией Родионовой из Австралии сыграет против лидеров посева Тимеи Бабош и Кристины Младенович.
Источник — Sport.ua
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