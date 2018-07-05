Козлова покидает Уимблдон

Катерина Козлова в паре со швейцаркой Белиндой Бенчич не сумели преодолеть первый круг парного разряда на Уимблдоне.

В стартовом матче украинско-швейцарская пара в двух сетах уступила испанскому дуэту Лара Арруабаррена-Весино / Аранча Парра-Сантонха.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Катерина Козлова (Украина) / Белинда Бенчич (Швейцария) – Лара Арруабаррена-Весино / Аранча Парра-Сантонха (обе – Испания) – 3:6, 4:6

Напомним, вчера, 4 июля, это матч был прерван из-за дождя и доигран сегодня.

Во втором круге испанская пара встретися с третьими сеяными чешками Крейчиковой и Синяковой.