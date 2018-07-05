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Козлова покидает Уимблдон

Украинка проиграла и в парном разряде

  • 05.07.2018 21:08
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Катерина Козлова в паре со швейцаркой Белиндой Бенчич не сумели преодолеть первый круг парного разряда на Уимблдоне.
 
В стартовом матче украинско-швейцарская пара в двух сетах уступила испанскому дуэту Лара Арруабаррена-Весино / Аранча Парра-Сантонха.
 
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Катерина Козлова (Украина) / Белинда Бенчич (Швейцария) – Лара Арруабаррена-Весино / Аранча Парра-Сантонха (обе – Испания) – 3:6, 4:6
 
Напомним, вчера, 4 июля, это матч был прерван из-за дождя и доигран сегодня.
 
Во втором круге испанская пара встретися с третьими сеяными чешками Крейчиковой и Синяковой.
 
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Источник — Sport.ua

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