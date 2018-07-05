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Леся ЦУРЕНКО: «Действия Стрыцовой заставали меня врасплох»

Украинка прокомментировала поражение от Барборы Стрыцовой

  • 05.07.2018 20:46
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Сегодня Леся Цуренко во втором раунде Уимблдона-2018 уступила Барборе Стрыцовой со счетом 1:6, 4:6. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«План на игру был играть активно в основном вправо, при возможности самой атаковать. Не знаю, я недовольна своей игрой. Было такое ощущение, что я не успеваю и все время нахожусь в состоянии недостатка времени, не могу обработать ее удары. Это такое внутреннее состояние. Ее действия все время заставали меня врасплох, будто я жду удар вправо, она играет влево.

При 1-5 во втором сете я просто попрощалась с матчем и стала бить со всей силы, просто закрыла глаза и била со всей силы, а оно начало попадать. Мне надо было расслабиться чуть раньше.

Есть ли у меня какие-то травмы? Сейчас у меня похожая проблема на двух бедрах, они периодически себя проявляют. Я знала, что буду играть в таком состоянии, знала что есть проблема. Может быть со стороны выглядело, что я как-то хуже двигаюсь, но внутренне я не хочу ссылаться на эту проблему. В Бирмингеме у меня была травмирована другая нога. Оба бедра имеют похожие проблемы. С Ролан Гаррос это уже третий случай, но я вплотную этим занимаюсь.

Сейчас я полечу домой в Киев, чтобы, возможно, немного отдохнуть. Сейчас есть такой период, двухнедельная пауза, кто-то меняет покрытие и играет на грунте. Я не люблю так делать, я и так с горем пополам с Ролан Гаррос очень аккуратно переходила на траву. Сейчас немного отдохну, сделаю хорошую фитнес подготовку и в Америку.

С новым тренером работается нормально, мы на стадии обсуждения, что мы делаем дальше, ничего кардинально он не меняет в моей игре. В основном больше морально поддерживает, делает какие-то поправки, но они небольшие. Единственное, над чем мы будем продолжать работать, это как раз над атакой и выходом к сетке. Посмотрим, как пойдет дальше. В Киеве у меня есть всегда, с кем поиграть и поработать, а на турнирах поддержка тоже не лишняя.

Кто сыграет в финале Уимблдона? С одной финалисткой могу определиться, мне кажется, что это будет Симона Халеп. А со второй? Может и Серена Уильямс, кто знает. Тут трава очень быстрая, между матчевыми и тренировочными кортами приличная разница. Одна у меня была тренировка на основном корте, я очень удивилась от того, какая там скорость. Не думаю, что влияет играть днем или вечером, а скорее какая погода: пасмурная или солнечная».

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Источник — Большой теннис Украины

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