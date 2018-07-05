Надаль вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Кукушкина

Лидер мирового рейтинг Рафаэль Надаль успешно преодолел второй круг Уимблдонского турнира. В матче второго раунда испанец в трех сетах переиграл Михаила Кукушкина из Казахстана.
Уимблдон. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:4, 6:3, 6:4
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Надалю нужно выиграть еще один матч в Лондоне, чтобы при любых раскладах остаться на первой строчке мировой классификации после травяного мэйджора.
В прошлом году испанец проиграл на стадии 1/8 финала Жилю Мюллеру из Люксембурга.
Напомним, в первом раунде Надаль обыграл Дуди Селу из Израиля.
Источник — Sport.ua
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