Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэль НАДАЛЬ: «Старт Уимблдона вышел для меня отличным»

Испанец доволен победой над Дуди Селой

  • 04.07.2018 11:46
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

В первом раунде Уимблдона-2018 Рафаэль Надаль в трех сетах легко обыграл Дуди Селу – 6:3, 6:3, 6:2.

Испанец прокомментировал свой старт на турнире:

«Я провел хороший матч и считаю такой старт турнира отличным. Очень понравились погодные условия – откровенно говоря, солнечный свет приносит намного больше счастья и зрителям, и игрокам, и всему турниру в целом.

Позади длинный сезон, напряженный грунтовый отрезок со множеством матчей. Вы знаете, что у меня было достаточно травм на протяжении карьеры, поэтому тот факт, что я не сыграл ни на одном травяном турнире перед Уимблдоном связан лишь с состоянием моего здоровья. Я всегда любил и буду продолжать любить «Queens Club».

В прошлом сезоне я поступил аналогично, и это отлично сработало. Да, я проиграл в четвертом раунде Уимблдона, но чувствовал, что могу претендовать на более серьезный результат. Повторюсь – состояние здоровья для меня на первом месте».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.