Рафаэль НАДАЛЬ: «Старт Уимблдона вышел для меня отличным»

В первом раунде Уимблдона-2018 Рафаэль Надаль в трех сетах легко обыграл Дуди Селу – 6:3, 6:3, 6:2.

Испанец прокомментировал свой старт на турнире:

«Я провел хороший матч и считаю такой старт турнира отличным. Очень понравились погодные условия – откровенно говоря, солнечный свет приносит намного больше счастья и зрителям, и игрокам, и всему турниру в целом.

Позади длинный сезон, напряженный грунтовый отрезок со множеством матчей. Вы знаете, что у меня было достаточно травм на протяжении карьеры, поэтому тот факт, что я не сыграл ни на одном травяном турнире перед Уимблдоном связан лишь с состоянием моего здоровья. Я всегда любил и буду продолжать любить «Queens Club».

В прошлом сезоне я поступил аналогично, и это отлично сработало. Да, я проиграл в четвертом раунде Уимблдона, но чувствовал, что могу претендовать на более серьезный результат. Повторюсь – состояние здоровья для меня на первом месте».