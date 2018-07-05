Ястремская – Яни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

У Леси 29 номер рейтинга, у Стрыцовой 32 номер рейтинга, так кто объектвно более сильной должна б...

От вас рвет по оскорблять друг друга(По моему взвешенная адекватная позиция человека. Не дорос на...

15:10 — Anton Semchishin

Очень забавно читать, что ты ни от чего не зависишь. Даже если ты зарабатываешь в другой стране ...

15:10 — Anton Semchishin

Очень забавно читать, что ты ни от чего не зависишь. Даже если ты зарабатываешь в другой стране ...

15:10 — Anton Semchishin

Очень забавно читать, что ты ни от чего не зависишь. Даже если ты зарабатываешь в другой стране ...