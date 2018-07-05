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Ястремская – Яни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на грунтовом турнире ITF в Риме

  • 05.07.2018 14:17
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
5-го июля на грунтовом 60-тысячнике в Италии украинка Даяна Ястремская (№127 WTA) проведет матч второго круга. Ее соперницей станет Река-Луца Яни (№390 WTA) из Венгрии.
 
Поединок будет сыгран вторым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Букмекеры уверены в победе Ястремской – 1,15. Победа Яни оценена коэффициентом 5,9.
 
 
Напомним, действующей победительницей турнира в Риме является украинка Катерина Козлова.
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Источник — Sport.ua

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