Уимблдон. Расписание матчей украинок на 5 июля

Четвертый день Уимблдона-2018 будет насыщенным на поединки с участием украинок. Леся Цуренко сыграет перенесенный поединок одиночного разряда , Ольга Савчук и Катерина Козлова доиграют матчи парного разряда, остановленные из-за дождя. Также парные матчи сыграют Катерина Бондаренко и Людмила Киченок.

Леся Цуренко проведет поединок против чешки Барборы Стрыцовой первым запуском на корте №8. Начало матча в 13:30 по Киеву.

Людмила Киченок в паре с Аллой Кудрявцевой из России также первым запуском сыграет матч против дуэта Бетани Маттек-Сандс (США) – Луси Шафаржова (Чехия). Начало матча в 13:30 по Киеву.

Ольга Савчук в паре с американкой Элисон Риск продолжит матч первого круга против дуэта Ифань Сюй (Китай) / Габриэла Дабровски (Канада). Счет на время остановки 7:6(5), 2:6, 3:2. Поединок будет сыгран четвертым запуском на корте №5.

Катерина Козлова в паре со швейцаркой Белиндой Бенчич доиграет матч против испанского дуэта Лара Арруабаррена-Весино / Аранча Парра-Сантонха. Счет на время остановки 3:6, 0:3. Четвертый запуск на корте №16.

Катерина Бондаренко в паре с Александрой Крунич из Сербии проведет матч против британок Хэрриет Дарт и Кэти Данн. Корт будет определен завтра, начало матча не ранее 19:00 по Киеву.