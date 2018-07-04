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Уимблдон. Свитолина сыграет в смешанном разряде

Украинская теннисистка остается на турнире

  • 04.07.2018 18:59
  • 716 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина выбыла в первом же круге Уимблдона, проиграв Татьяне Марие.

Однако теннисистка продолжит соревнование в смешанном разряде. Свитолина вместе с французом Николя Маю сыграет против пары Сантьяго Гонсалес/Ракел Атаво.

В смешанном парном разряде сыграют и сестры Киченок.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    lenata_p
    online
      lenata_p, 04.07.2018 20:08
    0
    И вот, исчадье ада, нарцисс тот, ловелас
    — Иди ко мне из сада. — Сказал ей как-то раз.

    Когда еще так пелось? И роза в чем была,
    Сказала: — ах, — зарделась и вещи собрала.
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