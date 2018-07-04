Уимблдон. Свитолина сыграет в смешанном разряде

Элина Свитолина выбыла в первом же круге Уимблдона, проиграв Татьяне Марие.
Однако теннисистка продолжит соревнование в смешанном разряде. Свитолина вместе с французом Николя Маю сыграет против пары Сантьяго Гонсалес/Ракел Атаво.
В смешанном парном разряде сыграют и сестры Киченок.
Источник — Большой теннис Украины
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— Иди ко мне из сада. — Сказал ей как-то раз.
Когда еще так пелось? И роза в чем была,
Сказала: — ах, — зарделась и вещи собрала.
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