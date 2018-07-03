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Каролин Гарсия вылетела с Уимблдона

Француженка уступила Белинде Бенчич

  • 03.07.2018 21:44
  • 681 просмотр
  • 3 комментария
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Getty Images. Каролин Гарсия
© Getty Images. Каролин Гарсия

Первый раунд Уимблдона принес еще одну сенсацию в женской сетке: турнир покинула 6-я ракетка мира Каролин Гарсия. Француженка в двух сетах уступила 56-й ракетке мира Белинде Бенчич. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1-й раунд

Белинда Бенчич (Швейцария) - Каролин Гарсия (Франция, 6) - 7:6 (2), 6:3

Во втором раунде Бенчич сыграет с Элисон Риск.

Гарсия стала уже четвертой представительницей топ-10 рейтинга WTA, которая покинула Уимблдон уже в первом круге. Ранее домой отправились Слоан Стивенс, Элина Свитолина и Петра Квитова.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 03.07.2018 21:51
    0
    для першої десятки тенісистки з рейтингом 50-60 виявились непрохідними
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    alex8-48
    online
    alex8-48, 03.07.2018 22:05
    +1
    С кадой подобной новостью появляется шанс у Цуренко. А очему бы и нет? Главное избежать травм.
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    olya403
    online
      olya403, 03.07.2018 23:18
    0
    Шарапова програла кваліфаєру. Багато хто її вважав однією з фавориток )))
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