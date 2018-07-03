Каролин Гарсия вылетела с Уимблдона

Макао??? Это просто город на побережье Китая))) это реально уровень первенства города

23:27 — Alexey Hmil

Че-то Вальдераму на трибунах не видно! Может, с суперфаном Парамарадоной где-то "торчат"...

23:23 — Vecnik

100%

23:23 — lisarti

англичане ...

23:22 — viktor112007

не хочу видеть такую Англию дальше на этом ЧМ. пускай домой едут

23:22 — serge1234

Сейчас торчки коксу под хвост львятам насыпят

23:22 — Vecnik

Джексон Мартинесвот етому парню не надо было идти с Порту сильный нападач был на ЧМ 2014

23:21 — lenata_p

Только в хоккее 2 команды на ротацию, а я предлагаю 8Меня бы минут на 15 в ФИФА

23:21 — AndriyStudent

Той момент з аутом...чому там не можна було грати колумбійцям?