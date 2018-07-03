Каролин Гарсия вылетела с Уимблдона

Первый раунд Уимблдона принес еще одну сенсацию в женской сетке: турнир покинула 6-я ракетка мира Каролин Гарсия. Француженка в двух сетах уступила 56-й ракетке мира Белинде Бенчич. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
1-й раунд
Белинда Бенчич (Швейцария) - Каролин Гарсия (Франция, 6) - 7:6 (2), 6:3
Во втором раунде Бенчич сыграет с Элисон Риск.
Гарсия стала уже четвертой представительницей топ-10 рейтинга WTA, которая покинула Уимблдон уже в первом круге. Ранее домой отправились Слоан Стивенс, Элина Свитолина и Петра Квитова.
Источник — Sport.ua
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