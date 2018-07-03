Сергей СТАХОВСКИЙ: «Готов сыграть еще 25 сетов на Уимблдоне»

В первом раунде Уимблдона-2018 Сергей Стаховский выиграл 5-сетовый матч у Жоао Соузы (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4). Однако украинец, следующим соперником которого станет 11-й сеянный Сэм Куэрри, готов к еще одному 5-сетовому поединку:

«Матч сложился бы по-настоящему хорошо, если бы он завершился в трех сетах в мою пользу. Все, в принципе, к этому и вело. В конце третьего сета я упустил инициативу. К сожалению, я дал шанс сопернику и он им воспользовался.

Португалец вернулся в матч, но надо сказать он очень сильно провел концовку третьего и весь четвертый сет. Где-то и я почувствовал усталость. В пятой партии выехал наверное за счет эмоций. Было уже реально трудно, поскольку стояла невероятная жара.

- В каком отрезке поединка случился переломный момент?

- Он получился интересным. Пожалуй, им стал первый гейм на моей подаче в пятом сете. Я ушел с брейкпоинта, и сразу в следующем гейме мне удалось «брейкануть». Вот в этот момент и начали шуршать первые звоночки – намек на общий успех. Дальше уже удержал свою подачу, чего, в принципе было достаточно.

- Готов ли физически к еще одному пятисетовому матчу?

- Конечно. Готов сыграть еще пять, 15 и 25, если понадобится».