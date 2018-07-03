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Квитова проиграла в первом круге Уимблдона 50-й ракетке мира

Лидер сезона по титулам уступила 24-летней белорусской теннисистке Александре Саснович

  • 03.07.2018 20:29
  • 722 просмотра
  • 6 комментариев
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной чемпионкой «Уимблдона» и выиграла лучшие в сезоне пять титулов, в первом круге британского «Шлема» уступила 50-й ракетке мира Александре Саснович.
 
Уимблдон. Первый круг
Петра Квитова (Чехия) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:4, 0:6.
 
Отметим, что Саснович одержала первую победу в шести своих последних травяных матчах. Коэффициент на победу белорусской теннисистки был больше 10 в зависимости от букмекеров.
 
Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла на старте Уимблдона.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bog829
    online
      bog829, 03.07.2018 20:34
    +1
    Петра что это было? Я в шоке, супер сенсация, похоже перестаралась чешка с титулами при подготовке к главному турниру
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    kh_2018
    online
      kh_2018, 03.07.2018 20:53
    +3
    Забористая трава в этом году на Уимблдоне за Квитовой вылетает с турнира Гарсия!!!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2018 20:59
    0
    ну і де ті поносники Еліни? А Квітова до речі на відміну від Еліни спец на траві, і була головним фаворитом турніру
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 03.07.2018 21:05
    +4
    dudigo78, 03.07.2018 20:59
    ну і де ті поносники Еліни? А Квітова до речі на відміну від Еліни спец на траві, і була головним фаворитом турніру

    І шо міняє те, що Квітова вилетіла?
    Це не робить зі Світоліної кращої тенісистки, не вирішує її наявних психологічних проблем, не компенсує її слабкі сторони як гравця.
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    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 03.07.2018 21:07
    0
    не понимаю я женский теннис...
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.07.2018 21:17
    +1
    dudigo78, 03.07.2018 20:59
    ну і де ті поносники Еліни? А Квітова до речі на відміну від Еліни спец на траві, і була головним фаворитом турніру
    А причем здесь одно к другому? Или мне надо сиять от счастья что не только Эля вылетела? Не пиши глупостей!
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