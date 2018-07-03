Квитова проиграла в первом круге Уимблдона 50-й ракетке мира

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной чемпионкой «Уимблдона» и выиграла лучшие в сезоне пять титулов, в первом круге британского «Шлема» уступила 50-й ракетке мира Александре Саснович.
Уимблдон. Первый круг
Петра Квитова (Чехия) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:4, 0:6.
Отметим, что Саснович одержала первую победу в шести своих последних травяных матчах. Коэффициент на победу белорусской теннисистки был больше 10 в зависимости от букмекеров.
Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла на старте Уимблдона.
Источник — Sport.ua
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І шо міняє те, що Квітова вилетіла?
Це не робить зі Світоліної кращої тенісистки, не вирішує її наявних психологічних проблем, не компенсує її слабкі сторони як гравця.
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