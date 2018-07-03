Квитова проиграла в первом круге Уимблдона 50-й ракетке мира

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной чемпионкой «Уимблдона» и выиграла лучшие в сезоне пять титулов, в первом круге британского «Шлема» уступила 50-й ракетке мира Александре Саснович.

Уимблдон. Первый круг

Петра Квитова (Чехия) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:4, 0:6.

Отметим, что Саснович одержала первую победу в шести своих последних травяных матчах. Коэффициент на победу белорусской теннисистки был больше 10 в зависимости от букмекеров.