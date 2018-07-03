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Свитолина и Стивенс установили антирекорд Уимблдона

Теннисистки плохо начали травяной турнир

  • 03.07.2018 07:39
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Вчера украинка Элина Свитолина уступила Татьяне Марие, а Слоан Стивенс выбыла в борьбе с Донной Векич.

Отмечается, что впервые на Уимблдоне в первом раунде выбывают сразу две представительницы топ-5 рейтинга WTA.

До старта турнира Стивенс занимала 4-е место, а Свитолина - 5-е.

Не исключено, что Свитолина потеряет место в пятерке лучших.

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Источник — WTA

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