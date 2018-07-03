Свитолина и Стивенс установили антирекорд Уимблдона

В УПЛ подъехал фарм Динамо К?

08:13 — SVK78

*Не 0:2 а 3:1

08:09 — SVK78

[quote]лол. думаю, бельгийцы прихлопнут бразильцев.а топ-сборная они уже давно.хочешь ты этого ил...

08:07 — rus68

Что еще понравилось у японцев, так это то, что тренер у них свой, местный. Пожалуй у большинства ...

07:58 — kozak_mamai

Самураи молодчаги..... просто бельгийцы обыграли их на классе + тренер дружит с головой - 2 замен...

07:50 — Geoman

Японцам определенно нужно что-то делать с ростом и игрой при навесах. Проиграли весь верх практич...