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Уимблдон. Вавринка выбил Димитрова

Швейцарец прошел шестую ракетку соревнований

  • 03.07.2018 02:07
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Twitter. Стэн Вавринка
© Twitter. Стэн Вавринка
Стэн Вавринка вышел во второй круг Уимблдона. В первой игре турнира швейцарский результат неожиданно обыграл Григора Димитрова, который был сеянным шестым.  
 
Матч закончился в четырех сетах - 1:6, 7:6, 7:6, 6:4 в пользу Вавринки. Игра длилась 2 часа 50 минут. Вавринка сделал 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Димитров совершил 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
 
Уимблдон, первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) - Григор Димитров (Болгария) 1:6, 7:6, 7:6., 6:4.
 
Также во второй круг вышел Гаэль Монфис. Француз выбил из соревнований 23-го сеянного Ришара Гаске - 7:6, 7:5, 6:4.
 
Во втором круге Вавринка сыграет с итальянцем Томасом Фабиано, который обыграл Юки Бамбри (2:6, 6:3, 6:3, 6:2).
 
Напомним, во второй круг Уимблдона вышел также Сергей Стаховский.
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Источник — Sport.ua

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