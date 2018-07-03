Уимблдон. Вавринка выбил Димитрова

03:09 — Yuri Sahaydak

В першу чергу, вона грає для себе. А тепер подумай добре і сам дай відповідь на своє питання &quo...

03:09 — Yuri Sahaydak

В першу чергу, вона грає для себе. А тепер подумай добре і сам дай відповідь на своє питання &quo...

03:09 — Yuri Sahaydak

В першу чергу, вона грає для себе. А тепер подумай добре і сам дай відповідь на своє питання &quo...