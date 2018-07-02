Сергей СТАХОВСКИЙ: «Соуза всегда агрессивен, когда проигрывает»

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился эмоциями по итогам матча первого круга на Уимблдоне. На старте соревнований Стаховский в пяти сетах победил португальца Жоао Соузу.

«В этом и красота Больших Шлемов, что не всегда легко играть пять сетов. Можно вести 2-0, но все равно окажешься в ситуации, что проигрываешь. У меня было много шансов в третьем сете, когда я отыгрался с брейка, но в конце с какой-то долей счастья он забрал мою подачу. Мне было трудно в тот момент, потому что физически я сдал, корт стал медленнее, влага ушла. Я знал, как Соуза будет играть, я представлял, что как-то так это будет выглядеть, но не планировал, что трава будет такой медленной. Мы не ожидали, что будет так жарко. В Илкли был четыре дня дождь, а потом солнце и такая же хорошая погода в финале. Но такие погодные условия, как здесь сейчас, не очень хороши для моей игры я бы сказал. Все готовы играть пять сетов, ради этого и тренируемся.

Что кричал Соуза во время матча? Я спрашивал у судьи, когда Жоао кричал, он говорил, что тот не кричал ничего плохого. Соуза всегда так себя ведет, он очень агрессивный, когда проигрывает. Если выигрывает, то он спокойный, тихий. Мне кажется, что он специально так кричит, чтобы изменить ситуацию и потом успокаивается.

По поводу матча с Сэмом Куэрри, то я уже играл с ним здесь в 2010 году, тогда не смог доиграть и снялся. Он большой мальчик, я меньше его ростом. Он хорошо подает, может хорошо ударить. Думаю, у него есть некоторые недостатки в передвижении. Буду еще смотреть его матч здесь и его матчи в Квинсе.

Конечно, после победы в Илкли мои мысли немного наладились. Есть какие-то адекватные моменты в игре, за которые можно цепляться. Поражения на «челленджерах» в Сурбитоне и Ноттингеме хоть и были, но просто тогда соперники, наверное, лучше меня играли. А я двигаюсь в каком-то направлении и куда-то оно меня выведет», — считает Стаховский.