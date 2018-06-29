Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Истборн. Надежда Киченок проиграла в борьбе за выход в финал

Украинская теннисистка завершила свое выступление на турнире WTA

  • 29.06.2018 16:21
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Метки
EPA. Надежда Киченок
© EPA. Надежда Киченок
Надежда Киченок (Украина) вместе с Екатериной Макаровой (Россия) потерпели поражение в полуфинале с румынским дуэтом Ирина-Камелия Бегу / Михаэла Бузэрнеску: 6:4, 0:6, 6:10.
 
На решающем тайбрейке Киченок и Макарова вышли вперед (2:0), уступали 2:3, но сумели отыграться (5:4). Бегу и Бузэрнеску выполнили еще два мини-брейка подряд (5:6) и после этого до конца встречи проиграли лишь один розыгрыш. Матч продолжался 1 час и 20 минут. 
 
Надежда Киченок на Уимблдоне сыграет в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    lenata_p
    online
      lenata_p, 29.06.2018 17:12
    0
    Это зачем было такое сделано, что сестры разошлись и стали выступать с россиянками?
    Временно? Макарова - где ее напарница?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.