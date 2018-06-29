Истборн. Надежда Киченок проиграла в борьбе за выход в финал

Надежда Киченок (Украина) вместе с Екатериной Макаровой (Россия) потерпели поражение в полуфинале с румынским дуэтом Ирина-Камелия Бегу / Михаэла Бузэрнеску: 6:4, 0:6, 6:10.
На решающем тайбрейке Киченок и Макарова вышли вперед (2:0), уступали 2:3, но сумели отыграться (5:4). Бегу и Бузэрнеску выполнили еще два мини-брейка подряд (5:6) и после этого до конца встречи проиграли лишь один розыгрыш. Матч продолжался 1 час и 20 минут.
Надежда Киченок на Уимблдоне сыграет в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой.
Источник — Большой теннис Украины
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Временно? Макарова - где ее напарница?
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