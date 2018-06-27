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ФОТО ДНЯ. Стаховский потренировался с Федерером перед Уимблдоном

Теннисисты готовятся к старту травяного мэйджора

  • 27.06.2018 23:30
  • 549 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Победитель травяного челленджера в британском Илкли украинец Сергей Стаховский готовится к старту Уимблдона в компании легендарного Роджера Федерера.
 
 
Напомним, именно на травяном мэйджоре Стаховский обыграл Федерера в 2013 году. Многие называют эту победу лучшим матчем в карьере украинца. С тех пор теннисисты на корте не пересекались.
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 27.06.2018 23:43
    +1
    Видно Федя Стаху на ногу наступил больно во время снимка)))
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