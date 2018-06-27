ФОТО ДНЯ. Стаховский потренировался с Федерером перед Уимблдоном

Победитель травяного челленджера в британском Илкли украинец Сергей Стаховский готовится к старту Уимблдона в компании легендарного Роджера Федерера.
Напомним, именно на травяном мэйджоре Стаховский обыграл Федерера в 2013 году. Многие называют эту победу лучшим матчем в карьере украинца. С тех пор теннисисты на корте не пересекались.
Источник — Instagram
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