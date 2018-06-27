ФОТО ДНЯ. Стаховский потренировался с Федерером перед Уимблдоном

"Напомним, команда Германии набрала 1 очко в трех матчах и заняла последнее место в квартете...

Безусловно Лев заслуженный тренер и это его заслуга,что немцы подняли свой статус до небес.Если к...

00:18 — serge1234

Ты что уже с чечена слез, макака ватная?

00:18 — Руслан Шевченко

Это печально. Я уже не раз говорил, для чего проводят Кубок Украины, если ценность чемпионства ни...

00:08 — gucci1992

Яко так? Рашку взяли, а нас калошей по хавалу? Санкції же проти них, чи де? Це зрада! Европейька ...

00:02 — Андрій Ванчак

Уровень государства, капец...