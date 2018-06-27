Марта КОСТЮК: «Очень счастлива, что преодолела второй круг»

«Я очень счастлива, что преодолела второй круг. В прошлом году я проигрывала во втором раунде подряд на нескольких мэйджорах, на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open. И также на последнем Ролан Гаррос. Поэтому я была в таком настроении, мол, нет уж, на этот раз я обязана победить. Поэтому такие ощущения сейчас, будто мне удалось сломать эту стену (улыбается).

Какие у меня были мысли, когда соперница подавала на матч? Не знаю, не помню, что думала. Я злилась всю игру, возможно, потому что была уставшей. Просто я думала: «Окей, я близко к проигрышу». Возможно, я была немного расслабленной, потому что думала, что уже проиграла», – сказала Костюк.