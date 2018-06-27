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Марта КОСТЮК: «Очень счастлива, что преодолела второй круг»

Юная украинская теннисистка – о выходе в финал квалификации

  • 27.06.2018 22:18
  • 517 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в финал квалификации на Уимблдоне.
 
«Я очень счастлива, что преодолела второй круг. В прошлом году я проигрывала во втором раунде подряд на нескольких мэйджорах, на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open. И также на последнем Ролан Гаррос. Поэтому я была в таком настроении, мол, нет уж, на этот раз я обязана победить. Поэтому такие ощущения сейчас, будто мне удалось сломать эту стену (улыбается).
 
Какие у меня были мысли, когда соперница подавала на матч? Не знаю, не помню, что думала. Я злилась всю игру, возможно, потому что была уставшей. Просто я думала: «Окей, я близко к проигрышу». Возможно, я была немного расслабленной, потому что думала, что уже проиграла», – сказала Костюк.

Завтра в финале квалификации и в свой 16-й День рождения украинку ждет матч против третьей сеяной, 21-летней Сары Соррибес Тормо из Испании (№103 WTA).

 

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    alex8-48
    online
    alex8-48, 27.06.2018 23:23
    0
    Молодец девчёнка, даже не вспомнила о травме.
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