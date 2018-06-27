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Надаль хочет поменять систему подсчета рейтинговых очков

Теннисист хочет защитить травмированных игроков

  • 27.06.2018 10:13
  • 204 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предложил свой вариант защиты игроков от серьезных травм. 
 
«Двухлетняя рейтинговая система – это лучший способ защитить игрока от получения серьезной травмы. Я думаю о такой системе уже долгие годы, но это было бы очень кстати в конце моей карьеры», – цитирует Надаля L'Equipe. 
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Источник — L`Equipe

(1 голос)

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Комментарии
    lenata_p
    online
      lenata_p, 27.06.2018 10:25
    0
    Как в снукере - за два года и не очки, а заработанные на турнирах деньги
    Как оказалось - вполне объективный показатель.
    Вот только в снукере травмы бывают редко и только в быту - ногу подвернул или кисть повредил (локоть, и т.п.)
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