Надаль хочет поменять систему подсчета рейтинговых очков

На чемпионате мира все равны, а в плей-офф выйдут те же самые

зачем он им? старый небразилец)))

10:28 — nikzae1972

По России всё яснокак там недавно сказали ?Возьмут 11 мальчиков в трусиках - и забьют им три гола...

10:23 — zac76

В этом чемпионате возможны любые варианты из тех пар, что уже есть, я уверен лишь в победе Хорват...