Надаль хочет поменять систему подсчета рейтинговых очков

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предложил свой вариант защиты игроков от серьезных травм.
«Двухлетняя рейтинговая система – это лучший способ защитить игрока от получения серьезной травмы. Я думаю о такой системе уже долгие годы, но это было бы очень кстати в конце моей карьеры», – цитирует Надаля L'Equipe.
Источник — L`Equipe
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Как оказалось - вполне объективный показатель.
Вот только в снукере травмы бывают редко и только в быту - ногу подвернул или кисть повредил (локоть, и т.п.)
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