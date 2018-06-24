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Надаль завтра вернется на первую строчку рейтинг АТР

Роджер Федерер продержался на первом месте всего неделю

  • 24.06.2018 18:05
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Сегодня Роджер Федерер в финале травяного турнира АТР в Галле в трех сетах уступил Борне Чоричу и не сумел защитить титул. Также хорват сумел прервать 20-матчевую победную серию Федерера на траве.

Таким образом, Федерер потерял первое место рейтинга АТР. Швейцарец продержался на вершине всего неделю.

Уже завтра на первую строчку рейтинга АТР вернется Рафаэль Надаль. Испанец проведет свою 178-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

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Источник — Sport.ua

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