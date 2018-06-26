Истборн. Людмила Киченок проиграла в парном разряде

В 1/8 финала травяного турнира WTA в Истборне в парном разряде Людмила Киченок, выступавшая в паре с Аллой Кудрявцевой, играла с дуэтом Тимея Бабош/Йоханна Конта.
В упорной борьбе украино-российский дуэт в трех сетах потерпел поражение.
1/8 финала
Тимея Бабош (Венгрия)/Йоханна Конта (Великобритания) – Людмила Киченок (Украина)/Алла Кудрявцева (Россия) – 6:1, 5:7, 10:6
Теперь Бабош и Конту ждет встреча с дуэтом Сюй Ивань/Габриэла Дабровски.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.