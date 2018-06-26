Истборн. Людмила Киченок проиграла в парном разряде

Статистика "вылетов" с первого места - высосана из пальца. Вот статистика же пролета С...

23:43 — Kovalov Andrii

Пенальти не было, потому что защитник выбивая мяч случайно попал в свою руки, более того, отскочи...

23:43 — Pavel Yakimovich

ладно, если от чужой головы, как пример вчера у португезов, как там среагировать... но от своей г...

23:41 — Владимир Копяк

Многие, которые рассуждают тут о якобы пенале в ворота Аргентины,, просто не читали Правил игры в...

23:37 — DKTheBest

Как бы не подфартило Аргентине, но Нигерия ничего не показала на этом ЧМ.