Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Истборн. Людмила Киченок проиграла в парном разряде

Тимея Бабош и Йоханна Конта нанесли поражение украинке и Алле Кудрявцевой

  • 26.06.2018 22:42
  • 124 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок

В 1/8 финала травяного турнира WTA в Истборне в парном разряде Людмила Киченок, выступавшая в паре с Аллой Кудрявцевой, играла с дуэтом Тимея Бабош/Йоханна Конта.

В упорной борьбе украино-российский дуэт в трех сетах потерпел поражение.

1/8 финала

Тимея Бабош (Венгрия)/Йоханна Конта (Великобритания) – Людмила Киченок (Украина)/Алла Кудрявцева (Россия) – 6:1, 5:7, 10:6

Теперь Бабош и Конту ждет встреча с дуэтом Сюй Ивань/Габриэла Дабровски.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.