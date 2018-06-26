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Костюк, Ястремская и Калинина стартуют в квалификации Уимблдона

Украинские теннисистки начинают борьбу за выход в основной раунд престижного турнира

  • 26.06.2018 10:23
  • 807 просмотров
  • 5 комментариев
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Сегодня начинается женский квалификационный раунд к Уимблдону, в котором стартуют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Первой начнет Калинина, которая около 13:00 стартует битвой с Присциллой Хон.

Около 14:30 свой матч против Магдалены Френх начнет Ястремская, а Костюк стартует ориентировочно в 16:00. Ее соперницей будет Лорен Дэвис.

Это будут сражения за выход в полуфиналы квалификации Уимблдона.

В основной сетке турнира примут участие Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dydyyura
    online
      dydyyura, 26.06.2018 10:41
    +5
    Костюк на этом фото улетная
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 26.06.2018 10:46
    +2
    Не нравится мне жеребий наших девочек, удачи
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.06.2018 10:59
    -5
    є всі шанси трьом зразу сьогодні зачехлити ракетки(((
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    aleksanddr2018
    online
      aleksanddr2018, 26.06.2018 11:06
    +3
    Удачи всем троим. Соперницы не простые, но именно так заколяется дух. Верю в победу всех троих!!!
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    Denys Snigur
    online
      Denys Snigur, 26.06.2018 11:10
    -6
    dydyyura, 26.06.2018 10:41
    Костюк на этом фото улетная
    Аккуратней со словами. За педофилию сажают. Пусть подрастет ребенок.
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