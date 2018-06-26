Костюк, Ястремская и Калинина стартуют в квалификации Уимблдона

Сегодня начинается женский квалификационный раунд к Уимблдону, в котором стартуют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Первой начнет Калинина, которая около 13:00 стартует битвой с Присциллой Хон.

Около 14:30 свой матч против Магдалены Френх начнет Ястремская, а Костюк стартует ориентировочно в 16:00. Ее соперницей будет Лорен Дэвис.

Это будут сражения за выход в полуфиналы квалификации Уимблдона.

В основной сетке турнира примут участие Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.