Костюк, Ястремская и Калинина стартуют в квалификации Уимблдона

Сегодня начинается женский квалификационный раунд к Уимблдону, в котором стартуют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Первой начнет Калинина, которая около 13:00 стартует битвой с Присциллой Хон.
Около 14:30 свой матч против Магдалены Френх начнет Ястремская, а Костюк стартует ориентировочно в 16:00. Ее соперницей будет Лорен Дэвис.
Это будут сражения за выход в полуфиналы квалификации Уимблдона.
В основной сетке турнира примут участие Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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