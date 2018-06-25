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Уимблдон. Костюк, Ястремская и Калинина узнали своих соперниц

Украинские теннисистки готовятся к квалификации престижного турнира

  • 25.06.2018 19:00
  • 693 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty images. Марта Костюк
© Getty images. Марта Костюк

В квалификационном раунде к Уимблдону сыграют три украинские теннисистки, которые узнали своих соперниц.

Марта Костюк будет противостоять американке Лорен Дэвис (173 номер рейтинга WTA). Для Костюк это будет дебютный взрослый Уимблдон.

Даяна Ястремская, которая впервые сыграет в квалификации Уимблдона, встретится с представительницей Польши Макдаленой Френх (118 номер WTA).

Ангелина Калинина будет противостоять австралийке Присцилле Хон (164 номер рейтинга WTA).

С основной сетки турнира стартуют украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 25.06.2018 19:51
    0
    "Макдаленой Френх" - правильно буде МаГдалена Фрех
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