Уимблдон. Костюк, Ястремская и Калинина узнали своих соперниц

В квалификационном раунде к Уимблдону сыграют три украинские теннисистки, которые узнали своих соперниц.
Марта Костюк будет противостоять американке Лорен Дэвис (173 номер рейтинга WTA). Для Костюк это будет дебютный взрослый Уимблдон.
Даяна Ястремская, которая впервые сыграет в квалификации Уимблдона, встретится с представительницей Польши Макдаленой Френх (118 номер WTA).
Ангелина Калинина будет противостоять австралийке Присцилле Хон (164 номер рейтинга WTA).
С основной сетки турнира стартуют украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Источник — Большой теннис Украины
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