Уимблдон. Костюк, Ястремская и Калинина узнали своих соперниц

19:58 — Koshenyatko

Я с такой тактикой в PES играю, беру бесплатно свободных игроков, потом выставляю на трансфер и у...

19:58 — Archie2012

Вон целый ФК Полтава остался свободными агентами, далеко ходить не надо

19:49 — Koshenyatko

Возьмите Jorge Pereyra Díaz свободного игрока, провел 68 игр и забил 50 голов!