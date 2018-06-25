Уимблдон. Марченко проиграл в трех сетах на старте квалификации

Испания думает, да ну наф, ту РФ, там Дзюбиньо))) выйдем лучше на Уругвай

Диего Коста просыпается в холодном поту посреди ночи , когда ему снятся такие монстры обороны как...

21:23 — serge1234

Да там как ни считай. С 91 года у Динамо три участия в 1/4 ЛЧ и 1/2 ЛЧ. У них один раз 1/4. Они д...

21:21 — serge1234

А еще признать, что лучшие за историю Динамо футболисты выигрывали Золотые мячи, а лучший игрок К...