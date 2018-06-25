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Уимблдон. Марченко проиграл в трех сетах на старте квалификации

Украинскому теннисисту не удалось преодолеть стартовый барьер в отборе Большого Шлема

  • 25.06.2018 20:08
  • 302 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко
Более двух часов продолжалась борьба в первом раунде квалификации. В стартовом сете украинец Илья Марченко сделал один брейк и защитил все свои геймы, а во второй партии выполнил ранний брейк и лидировал 2:0. Но из следующих семи геймов шесть ушли в актив немца Янника Мадена.
 
Маден вел в решающей партии 3:1, Марченко удалось сравнять счет, а затем побороться на подаче соперника при 4:3. Не воспользовавшись скрытым матчболом, Илья не удержал в борьбе свою следующую подачу (упустил гейм с пятого брейкпоинта), после чего Маден всухую выиграл свой гейм.
 
Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Янник Маден (Германия, 20) 6:4, 3:6, 4:6
 
Во втором раунде Янника Мадена ждет поединок со Стефаном Козловым (ATP 246). 20-летний американец на старте квалификации прошел немца Дастина Брауна: 6:3, 6:1.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 25.06.2018 20:13
    0
    Все никак от травмы не отойдет. С такими результатами скоро в 3-4-й сотне будет...
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