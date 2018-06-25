Уимблдон. Марченко проиграл в трех сетах на старте квалификации

Более двух часов продолжалась борьба в первом раунде квалификации. В стартовом сете украинец Илья Марченко сделал один брейк и защитил все свои геймы, а во второй партии выполнил ранний брейк и лидировал 2:0. Но из следующих семи геймов шесть ушли в актив немца Янника Мадена.
Маден вел в решающей партии 3:1, Марченко удалось сравнять счет, а затем побороться на подаче соперника при 4:3. Не воспользовавшись скрытым матчболом, Илья не удержал в борьбе свою следующую подачу (упустил гейм с пятого брейкпоинта), после чего Маден всухую выиграл свой гейм.
Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Янник Маден (Германия, 20) 6:4, 3:6, 4:6
Во втором раунде Янника Мадена ждет поединок со Стефаном Козловым (ATP 246). 20-летний американец на старте квалификации прошел немца Дастина Брауна: 6:3, 6:1.
Источник — Sport.ua
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