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Рейтинг WTA. Свитолина – пятая, Ястремская установила новый рекорд

В первой десятке без изменений

  • 25.06.2018 10:45
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
После завершения первого травяного Премьера в Бирмингеме в первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Петра Квитова защитила свои прошлогодние очки и продолжила нахождения на максимально близком расстоянии от шестого и седьмого места. Элина Свитолина прошла на один круг дальше и набрала 45 дополнительных очков.
 
Как и раньше, первая тройка выглядит следующим образом: Халеп, Возняцки и Мугуруса.
 
Леся Цуренко, благодаря двум победам в Бирмингеме, поднялась на три позиции и теперь 34-я. Из-за повреждения она не будет участвовать в Истборне. Также данный турнир пропустит и Свитолина.
 
Отметим рывок Даяны Ястремской, которая вышла в финал 100-тысячника в Илкли и поднялась сразу на 24 позиции. Это новый рекорд для нашей 18-летней теннисистки.
 
Рейтинг WTA
 
 
В Чемпионской гонке Квитова набрала 470 очков и обогнала Возняцки. Впереди с огромным преимуществом Халеп. Свитолина сохранила четвертую позицию.
 

Чемпионская гонка

 
 
Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:
 
Элина Свитолина – 5 (=)
Леся Цуренко – 34 (+3)
Катерина Козлова – 67 (-2)
Катерина Бондаренко – 89 (-1)
Ангелина Калинина – 124 (=)
Даяна Ястремская – 127 (+24)
Марта Костюк – 135 (+1)
Катарина Завацкая – 208 (-1)
 
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Источник — Sport.ua

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